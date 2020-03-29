من غير ماتفكر كتير امتلك في العاصمة محلك بالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|من غير ماتفكر كتير امتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم ومحلك 58م بالحي المالي امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056950
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