من غير ماتفكر كتير امتلك في العاصمة محلك بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك في العاصمة محلك بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

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من غير ماتفكر كتير امتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم ومحلك 58م بالحي المالي امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 609,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056950
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بالقرب من النهر الاخضر امتلك شقة في العاصمة علي اجمل فيو

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29/3/2020
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29/3/2020
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29/3/2020
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27/3/2020
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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
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26/3/2020
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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العنوان:

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القسم: 

750,000 جنيه

26/3/2020
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صورة الاعلان: شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تفكير كتير اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

24/3/2020
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امتلك شقتك بالعاصمة الادراية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بعائد اكبر بأقل مقدم واطول فترة سداد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة - في القاهرة مصر

عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة ومن غير تفكير كتير وعيش في هدوء واسترخاء وكل ده هتلاقيه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر - في القاهرة مصر

امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة R7 بمقدم 10% وتقسيط علي 10 سنين الشقة تشطيب سوبر لوكس ومطبخ ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,750 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك - في القاهرة مصر

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وقسط الباقي علي 4 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,041,380 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس - في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . استلم فورى شقتك فى اميز كمبوند فى التجمع الخامس . شقتك متشطبة سو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى قلب التجمع الخامس - في القاهرة مصر

اسكن فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
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