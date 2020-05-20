من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار

من غير تفكير كتير امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل سعر ومن غير فوائد وهتدفع مقدم بسيط وكمان هتقسط علي اطول فترة سداد وشاليهك 90م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة