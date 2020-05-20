من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|من غير تفكير كتير امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل سعر ومن غير فوائد وهتدفع مقدم بسيط وكمان هتقسط علي اطول فترة سداد وشاليهك 90م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059719
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