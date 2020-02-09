من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة

(للتقسيط)
|متفكرش كتير وتعالي امتلك شقتك في كمبوند green avenue العاصمة الادارية الجديدة ارقي واهدي كمبوند وشقتك بأقل الاسعار ومساحتها 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) جمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052145
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