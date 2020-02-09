من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة - في القاهرة مصر

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متفكرش كتير وتعالي امتلك شقتك في كمبوند green avenue العاصمة الادارية الجديدة ارقي واهدي كمبوند وشقتك بأقل الاسعار ومساحتها 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) جمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052145
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8/2/2020
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8/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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8/2/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/2/2020
صورة الاعلان: استلم فوري في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدتك استلام فوري في كمبوند في التجمع الخامس وحدتك مميزة شقة علي مساحة 176 م بجاردن خاصه بمساحة 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بجاردن خاص في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة للبيع بجاردن خاص في التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند - في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند - في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة

(للبيع)

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العنوان:

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6/2/2020
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