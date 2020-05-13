من غير ماتدور كتير شقتك في العاصمة بالتقسيط المريح

(للبدل)
|متدورش كتير وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط ومساحتها 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بجانب حي السفارات مباشرة وبالقرب من القصر الرئاسي ومنطقة الوزارات والنهر الاخضر وكل الخدمات جمب شقتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059434
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