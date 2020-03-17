من غير كلام كتير امتلك في السخنة ومتشيلش هم الفرش

(للبيع)
|من غير اي كلام امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفررررش هدية بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057135
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