من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

امتلك شاليه في السخنة من غير تفكير وصيف مع عيلتك وقضي احلي ويك اند علي بحر السخنة وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وبرج القاهرة وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة