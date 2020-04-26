من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في السخنة من غير تفكير وصيف مع عيلتك وقضي احلي ويك اند علي بحر السخنة وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وبرج القاهرة وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|128,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058471
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