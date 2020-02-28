من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر من غير ماتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وكماان هتدفع مقدم بسيط وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر