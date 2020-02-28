من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر من غير ماتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وكماان هتدفع مقدم بسيط وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054392
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