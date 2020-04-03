من غير فوائد امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

دلوقتى هتقدر تمتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة قريب من اجمل شاطئ وبحر من غير امواج عالية تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وباقساط تصل الى 9 سنين من غير فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك من غير فوائد فى السخنة