من غير زحمة اسكن فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|ابعد عن الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وحى الدبلوماسى ومركز المؤتمرات شقتك 195 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +dressing room ) واستمتع باجمل مول تجارى باجمد البراندات العالمية كل ده بخصم 6% وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|244,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047448
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