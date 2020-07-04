من غير تفكير محلك في العاصمة بخصم كبير

(للبيع)
|من غير تفكير كتير امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بخصم كبييير وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك 20م تشطيب كامل بجانب الحي الحكومي والحي المالي والمحطة المركزية للمونوريل يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062191
860,000 جنيه
312,000 جنيه
360,000 جنيه
847,000 جنيه
231,000 جنيه
90,000 جنيه
192,000 جنيه
225,000 جنيه
30,000 جنيه
247,000 جنيه
273,000 جنيه
630,000 جنيه
102,000 جنيه
630,000 جنيه
735,000 جنيه