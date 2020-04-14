من غير تفكير كتير يلا دلوقتي علي العاصمة والحق الخصم الكبير

(للتقسيط)
|دلوقتي بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بالخصم الكبير وهتدفع اول قسط بعد سنة من التعاقد ومن غير فوائد وبأقل مقدم وقريب من المولات التجارية والادارية والنهر الاخضر وبجوار البرلمان المصرى وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بجانب كل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057885
172,000 جنيه
192,000 جنيه
218,000 جنيه
777,000 جنيه
201,000 جنيه
227,000 جنيه
179,000 جنيه
236,000 جنيه
184,000 جنيه
174,000 جنيه
180,000 جنيه
148,000 جنيه
168,000 جنيه
4,800 جنيه
5,200 جنيه