من غير تفكير كتير تعالي اسكن ف العاصمة في خصوصية كاملة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: من غير تفكير كتير تعالي اسكن ف العاصمة في خصوصية كاملة - في القاهرة مصر

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متفكرش كتير وتعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط الخصوصية الكاملة والخدمات الترفيهية من حمامات سباحة وتراك للدرجات ومول تجاري وملاعب رياضية وجيم وخدمات غيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا ابعتلنا دلوقتي ع الواتساب ع 01279848994 او اتصل بينا واعرف كل التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 191,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064514
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8/8/2020
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8/8/2020
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8/8/2020
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القسم: 

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8/8/2020
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من #المالك_مباش ره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: للصفوه شقه للبيع بالمنطقه الاولي مدينه نصر 275 بالقرب من سيتي ستارز - في القاهرة مصر

للصفوه شقه للبيع بالمنطقه الاولي مدينه نصر 275 بالقرب من سيتي ستارز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للعرب والاجانب وهواة السكن الراقي شقه للبيع مساحتها 270 متر بالمنطقه الاولي بالقرب من كنتاكي عباس ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,650,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: للعيادات والشركات دور ارضي للبيع بطريق النصر 120م امام دار الفؤاد - في القاهرة مصر

للعيادات والشركات دور ارضي للبيع بطريق النصر 120م امام دار الفؤاد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للانشطه الاداريه والطبيه شقه دور ارضي للبيع بطريق النصر امام نادي الزهور ومستشفي دار الفؤاد مساحته 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بمدينه نصر 210 م علي ذاكر حسين للسكن المميز والشركات - في القاهرة مصر

شقه للبيع بمدينه نصر 210 م علي ذاكر حسين للسكن المميز والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأجمل شوارع مدينه نصر شقه لقطه للبيع بشارع ذاكر حسين مساحتها 210 متر مقسمة الي 3 غرف – 3 ريسبشن – لي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,750,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

7/8/2020
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