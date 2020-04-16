من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر من غير تفكير كتير وفرح اولادك وصيف معاهم علي احلي شاطئ رملي وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058047
87,000 جنيه
112,000 جنيه
167,000 جنيه
175,000 جنيه
208,000 جنيه
77,000 جنيه
74,000 جنيه
198,000 جنيه
79,000 جنيه
82,000 جنيه
112,000 جنيه
203,000 جنيه
88,000 جنيه
167,000 جنيه
230,000 جنيه