من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة

امتلك شاليه في راس سدر من غير تفكير كتير وفرح اولادك وصيف معاهم علي احلي شاطئ رملي وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر