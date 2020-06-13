من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك الجديدة وابدأ مستقبلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا يقع امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات اشهر البنوك الرئيسية وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومساحة العيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات وبخصم 10% للجيش الابيض بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060805
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