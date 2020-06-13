من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك عيادتك الجديدة وابدأ مستقبلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا يقع امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات اشهر البنوك الرئيسية وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومساحة العيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات وبخصم 10% للجيش الابيض بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 178,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060805
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة - في القاهرة مصر

عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك دلوقتي علي اجمل لاند سكيب روعة في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ال 10% علي العيادات في مول sixty امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع داخل مستشفى - في القاهرة مصر

عيادة للبيع داخل مستشفى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لضمان مستقبلك بشراء عيادة في أهم برج للأطباء في جمهورية مصر العربية عياده للبيع ببرج العيادات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500,000 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة بالخصم الكبير - في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة بالخصم الكبير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة والحصول علي الخصم للجيش الابيض بس وعياد.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: عرض ميتفوتش للجيش الابيض بس في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عرض ميتفوتش للجيش الابيض بس في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للجيش الابيض بس عرض ميتفوتش بخصم 10% علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: اشتري عيادة بالعاصمة واحصل علي خصم للجيش الابيض - في القاهرة مصر

اشتري عيادة بالعاصمة واحصل علي خصم للجيش الابيض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي للجيش الابيض مفاجأة بخصم 10% علي العيادات في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وعيادتك 56م .
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

13/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فرصة ومش هتتكرر عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم - في القاهرة مصر

فرصة ومش هتتكرر عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك جت لحد عندك ومش هتتكرر تاني وعيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض علي أطول.
العنوان:

القاهرة - مصر

187,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بالخصم للجيش الابيض - في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة بالخصم للجيش الابيض

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

للجيش الابيض والخصم الرائع امتلك عيادتك دلوقتي في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بخصم 10% وبالتقسي.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة الادارية بالخصم الكبير للجيش الابيض - في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة الادارية بالخصم الكبير للجيش الابيض

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الخصم الكبير للجيش الابيض علي العيادات في العاصمة الادارية بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالي.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة عيادتك واستمتع بالخصم الجامد - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة عيادتك واستمتع بالخصم الجامد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير عشان الجيش الابيض بس وعيادتك في الحي .
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: عشان الجيش الابيض مميز عملنالك خصم علي العيادات في العاصمة - في القاهرة مصر

عشان الجيش الابيض مميز عملنالك خصم علي العيادات في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان انت مميز ومن الجيش الابيض عملنالك خصم ليك وبس علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة وعيادتك .
العنوان:

القاهرة - مصر

187,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مفاجأة للجيش الابيض امتلك عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم - في القاهرة مصر

مفاجأة للجيش الابيض امتلك عيادتك في العاصمة واستمتع بالخصم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مفاجأة للجيش الابيض امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم وعيادتك في الحي المالي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك عيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: الحق عيادتك والخصم الجامد جدا في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق عيادتك والخصم الجامد جدا في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق عيادتك في العاصمة الادراية الجديدة واستمتع بالخصم الجامد جدا امام وزراة المالية مباشرة ومتحف وط.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: اجمد عرض للجيش الابيض في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اجمد عرض للجيش الابيض في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مفاجأة للجيش الابيض امتلك دلوقتي عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير والعدد محد.
العنوان:

القاهرة - مصر

187,000 جنيه

22/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager