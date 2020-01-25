من غير تفكير شقتك بالعاصمة الادارية ع اكبر لاند سكيب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: من غير تفكير شقتك بالعاصمة الادارية ع اكبر لاند سكيب - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب واجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050372
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25/1/2020
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25/1/2020
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25/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
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