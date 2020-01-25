من غير تفكير شقتك بالعاصمة الادارية ع اكبر لاند سكيب

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب واجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050372
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