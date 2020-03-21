من غير تفكير امتلك في العاصمة وشوف الترفيه

(للتقسيط)
|من غير ماتفكر كتير امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وتراك للدراجات ونادي رياضي وملاعب رياضية وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا عشان اولادك يلعبوا براحتهم وانت مطمن عليهم وسط امن وحراسة 24 ساعة وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056578
68,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
194,000 جنيه
183,000 جنيه
149,000 جنيه
189,000 جنيه
165,000 جنيه
187,000 جنيه
اتصل
525,000 جنيه