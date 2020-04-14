من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

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صورة الاعلان: من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير تفكير وفرح اولادك وصيف براحتك وقضي الويك اند طول ايام السنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 113,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057894
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تاريخ الإعلان
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علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

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14/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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12/4/2020
صورة الاعلان: شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف والفيو الرائع مع اولادك وكمان شوف نماذ.
العنوان:

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القسم: 

109,000 جنيه

12/4/2020
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صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك - في السويس مصر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وفرح اولادك وقضي احلي ويك اند وريح من الشغل وكما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: قضى احلى ويك اند مع عيلتك وامتلك فى العين السخنة - في السويس مصر

قضى احلى ويك اند مع عيلتك وامتلك فى العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى ويك اند هتقضيه مع عيلتك فى العين السخنة 90م ( 2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) وسط خدماتك ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش مع صحابك احلى مصيف - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش مع صحابك احلى مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش مع اصحابك احلى مصيف وامتلك شاليه 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيها.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف مميز فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) ومطاعم شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ رملي امتلك في السخنة - في السويس مصر

علي اجمل شاطئ رملي امتلك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

علي اجمل شاطئ رملي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة باقل مقدم وبدون فترة سداد وبدون فوائد واستمتع مع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: من غير تأخير امتلك في السخنة علي نهر النيل - في السويس مصر

من غير تأخير امتلك في السخنة علي نهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

يلا من غير تأخير امتلك في السخنة علي نهر النيل وعلي اجمل المعالم الحضارية بأقل مقدم واطول فترة سداد .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

132,000 جنيه

6/4/2020
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