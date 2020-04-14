من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير تفكير وفرح اولادك وصيف براحتك وقضي الويك اند طول ايام السنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة