من غير اي فوائد هتمتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم

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صورة الاعلان: من غير اي فوائد هتمتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأنظمة سداد مش هتلاقي زيها في اي حتة ومش هتدفع اي فوائد وهتقسط براحتك وهتدفع مقدم بسيط وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 249,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2057010
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30/3/2020
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30/3/2020
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30/3/2020
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30/3/2020
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30/3/2020
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30/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
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30/3/2020
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(للتقسيط)

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القسم: 

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30/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الادارية قريبة من حي السفارات - في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية قريبة من حي السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

30/3/2020
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2020
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بالقرب من النهر الاخضر امتلك شقة في العاصمة علي اجمل فيو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

29/3/2020
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امتلك شقتك في كمبوند zavani بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+م.
العنوان:

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29/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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29/3/2020
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29/3/2020
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