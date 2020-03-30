من غير اي فوائد هتمتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم

(للتقسيط)
|امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأنظمة سداد مش هتلاقي زيها في اي حتة ومش هتدفع اي فوائد وهتقسط براحتك وهتدفع مقدم بسيط وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|249,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057010
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