من غير اي فوائد هتمتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأنظمة سداد مش هتلاقي زيها في اي حتة ومش هتدفع اي فوائد وهتقسط براحتك وهتدفع مقدم بسيط وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة