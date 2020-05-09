من رووف شاليهك شوف بحر السخنة بأجمل فيو

(للبيع)
|استمتع بأجمل فيو من رووف شاليهك في لاسيرينا السخنة وشوف البحر من مكانك وكمان هتستمتع بالخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وبرج القاهرة ونهر النيل والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|128,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059117
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