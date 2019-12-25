من النهاردة مش هتقلق على ولادك شاليهك فى السخنة بحديقة جميلة

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صورة الاعلان: من النهاردة مش هتقلق على ولادك شاليهك فى السخنة بحديقة جميلة - في السويس مصر

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اطمن على ولادك وامتلك شاليه فى السخنة 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) بجاردن خاصة بيك عشان اولادك يقدروا يلعبوا قدام عنيك ده غير انك هتستمتع باجمل بحر وخدمات كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046586
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24/12/2019
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- في السويس مصر

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السويس - مصر
القسم: 

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24/12/2019
صورة الاعلان: هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني؟!! - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: مصر الفرعونية في قلب السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة صحيح هتستمتع بمصر الفرعونية ومعالمها الحضارية وهتصيف في اجواء فرعونية وجمبها نهر النيل وكمان مو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك اول طريق السويس - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

المتعة ليك والشاليه علينا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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23/12/2019
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
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22/12/2019
صورة الاعلان: فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة

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22/12/2019
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