من النهاردة مش هتقلق على ولادك شاليهك فى السخنة بحديقة جميلة

اطمن على ولادك وامتلك شاليه فى السخنة 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) بجاردن خاصة بيك عشان اولادك يقدروا يلعبوا قدام عنيك ده غير انك هتستمتع باجمل بحر وخدمات كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة