(للبيع)
|من المالك مباشر مع شركة الاهلي محل 25م بزهراء مدينة نصر متشطب – زجاج سيكوريت – مرحص تجاري من قبل الجيش – مرتفع 4درجات عن الارض – المطلوب 500الف ت/0224706712/01000413332/01092853277
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
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|العنوان:
|زهراء مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053097
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