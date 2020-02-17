من المالك مباشر مع شركة الاهلي محل 25م بزهراء مدينة نصر متشطب – زجاج سيكوريت – مرحص تجاري من قبل الجيش – مرتفع 4درجات عن الارض – المطلوب 500الف ت/0224706712/01000413332/01092853277