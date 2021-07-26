(للبيع)
|من المالك مباشرة يسمح بالوسطاء شقة لقطة بالمهندسين بسعر مغرى جدا من المالك مباشرة بشارع عبد المنعم رياض بحوار بنك فيصل وامام برج التطبقين مساحة 220 متر 2 غرفة و2 حمام وريسبشن ومطبخ و 2 تراس الدور الثامن مطلوب مليون ونص للاتصال 01065178186 واتس 01112034445
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هبة سمير
|التليفون:
|01065178186
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|العنوان:
|كورنيش النيل حدايق حلوان تقسيم ارض الشرطة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100580
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