منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬 جنية【كاش】للمتر • أسعار التجاري تبدأ من 45,000 جنية【كاش】للمتر • أنظمة سداد تصل إلي 𝟭𝟬 سنوات خدمات ومميزات أبراج منصات للتطوير العقاري Building Technology في العاصمة الإدارية الجديدة. مبني موفر للطاقة في العاصمة. Smart Mechanical Parking System في العاصمة. جميع الوحدات تري النهر الأخضر مباشرة بدون استثناء.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منصات للتطوير العقاري
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095811
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11,762 جنيه
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