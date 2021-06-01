منصات تاور العاصمة الادارية | أسعار منصات تاورز العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)
|ابدأ مشروعك الاستثماري الان أسعار مشروع منصات للتطوير العقاري يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬 جنية【كاش】للمتر • أسعار التجاري تبدأ من 45,000 جنية【كاش】للمتر أرقام مبيعات منصات للتطوير العقاري 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منصات تاور العاصمة الادارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|منصات تاور العاصمة الادارية- منصات تاور العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095815
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11,762 جنيه
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