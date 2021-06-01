منصات تاور العاصمة الادارية | أسعار منصات تاورز العاصمة الإدارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
ابدأ مشروعك الاستثماري الان أسعار مشروع منصات للتطوير العقاري يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬 جنية【كاش】للمتر • أسعار التجاري تبدأ من 45,000 جنية【كاش】للمتر أرقام مبيعات منصات للتطوير العقاري 01119811423
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منصات تاور العاصمة الادارية
التليفون: 01119811423

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العنوان: منصات تاور العاصمة الادارية- منصات تاور العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095815
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1/6/2021
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1/6/2021
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1/6/2021
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1/6/2021
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1/6/2021
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1/6/2021
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نايل تاور العاصمة الإدارية |Nile Developments

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- في القاهرة مصر

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1/6/2021
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1/6/2021
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1/6/2021
صورة الاعلان: مشروع دي جويا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مشروع دي جويا العاصمة الادارية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
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1/6/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
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