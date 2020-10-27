منسق معارض

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري بالقاهره منسق معارض خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و يفضل من لدية خبرة فى الخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071074
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية - في القاهرة مصر

موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية بشفت 6ساعات (صباحي من٥:١١_مسائي من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: تسويق - في القاهرة مصر

تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تسويق وإعالن علي المواقع االلكترونية بشفت 6 ساعات ) صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 - ) نظام عقد س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مديري تسويق - في القاهرة مصر

مديري تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مديري تسويق من الجنسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة فريق تسويقى • يفض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: موظف مبيعات - في القاهرة مصر

موظف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ) طالب وخريجين ( – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: وظائف للطلاب - في القاهرة مصر

وظائف للطلاب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونالين عن طريق االنترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: كاشير - في القاهرة مصر

كاشير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب كاشير خريح كليه تجارة جامعة حكومية من سن 21 وحتي 28 سنة – راتب 2500ج + سكن + 3وجبات + مواصلات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

21/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مديري تسويق - في القاهرة مصر

مديري تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مديري تسويق من الجنسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى ادارة فريق تسويقى • يفض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اخصائيين تسويق الكتروني لمجموعه طبيه كبري بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اخصائيين تسويق الكتروني لمجموعه طبيه كبري بالرياض

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اخصائيين تسويق الكتروني لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني ( خبره في التع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: مسوقين من الجنسين - في القاهرة مصر

مسوقين من الجنسين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مسوقين من الجنسين خبرة من سنتين الى خمس سنوات فى التسويق الهاتفى والالكترو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب 10مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بي مجال للعمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مبيعات للعمل فى مصنع مياه فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مدير مبيعات للعمل فى مصنع مياه فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **مدير مبيعات خبرة 5 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا لبيع منتجات اونلاين - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فورا لبيع منتجات اونلاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فورا لبيع منتجات اونلاين من الجنسين ت 01116058128.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب منوبه مبيعات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب منوبه مبيعات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبه مبيعات لديها الخبره في بيع الأقمشه والستائر والتعامل مع العملاء بشكل ممتاز للتواصل برجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

5/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager