مطلوب لشركه كبري بالقاهره منسق معارض خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و يفضل من لدية خبرة فى الخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998