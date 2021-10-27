منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية

(فرصة عمل)
|منسق بحث فئه المنتجات شراء البضائع الملابس النسائيه خبرة لا تقل عن 8 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على شهاده جامعيه فى مجال النسيج وفى حاله حصوله على مؤهل غير مطابق يلزم ان يكون على ما يعادل حصلوه على دبلومه فى مجال الأنتاج . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . القدره على مقارنه جوده المنتج النموذجى وقياساته بالمواصفات الصحيحه المطلوبه . زيارة المصانع بشكل دورى لمتابعه وتنفيذ انتاج الملابس وتسليمها حسب الجدول الزمنى . التعامل مع جميع البائعين لحل جميع ما يخص الأنتاج . tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108795
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30 ريال
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