منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية

منسق بحث فئه المنتجات شراء البضائع الملابس النسائيه خبرة لا تقل عن 8 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على شهاده جامعيه فى مجال النسيج وفى حاله حصوله على مؤهل غير مطابق يلزم ان يكون على ما يعادل حصلوه على دبلومه فى مجال الأنتاج . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . القدره على مقارنه جوده المنتج النموذجى وقياساته بالمواصفات الصحيحه المطلوبه . زيارة المصانع بشكل دورى لمتابعه وتنفيذ انتاج الملابس وتسليمها حسب الجدول الزمنى . التعامل مع جميع البائعين لحل جميع ما يخص الأنتاج . tec@ejadahr.com