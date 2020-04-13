منزل ناصيه للبيع قريب من جامعه دمنهور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
منزل ناصيه نصف تشطيب الدور الاول4محلات والثاني شقه3حجرات و2رسيبشن نصف تشطيب قريب من جامعه دمنهور والزراعي واستاد دمنهور الجديد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صبري سليمان
التليفون: 01000429442

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العنوان: دمنهور امام مصنع سوناك- دمنهور
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/4/2020
رقم الإعلان: 2057843
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**

بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**

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شقه 190 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه .
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777,000 جنيه

13/4/2020
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مفتت العلف

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مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ا.
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54 جنيه

13/4/2020
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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

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13/4/2020
صورة الاعلان: ملابس بالجمله يونيفورم

ملابس بالجمله يونيفورم

(للبيع)

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الجيزة - مصر

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13/4/2020
صورة الاعلان: لبس مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

لبس مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

لبس مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العا.
العنوان:

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13/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم )

محل بيع يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

محل بيع يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك ف.
العنوان:

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اتصل

13/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع قميص – يونيفورم امن

مصنع قميص – يونيفورم امن

(للبيع)

مصنع قميص – يونيفورم امن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

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اتصل

13/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى

مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى (مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات ) لفروعها بمصرو السعوديه وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

13/4/2020
صورة الاعلان: مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 60 جنيه.
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40 جنيه

12/4/2020
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باص بوي شباب

(فرصة عمل)

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العنوان:

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12/4/2020
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فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
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12/4/2020
صورة الاعلان: مراقبين أمن

مراقبين أمن

(فرصة عمل)

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12/4/2020
صورة الاعلان: لايف جارد

لايف جارد

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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12/4/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين

أفراد أمن ومراقبين

(فرصة عمل)

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واج.
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القسم: 

3,000 جنيه

12/4/2020
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