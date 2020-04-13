منزل ناصيه للبيع قريب من جامعه دمنهور

(للبيع)
|منزل ناصيه نصف تشطيب الدور الاول4محلات والثاني شقه3حجرات و2رسيبشن نصف تشطيب قريب من جامعه دمنهور والزراعي واستاد دمنهور الجديد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صبري سليمان
|التليفون:
|01000429442
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|العنوان:
|دمنهور امام مصنع سوناك- دمنهور
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057843
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