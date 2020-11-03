منزل للبيع

منزل ٣ أدوار للبيع كل دور صالتين و غرفتين و حمام و مطبخ المنزل مميز علي باركن و شارع جانبي و المنزل بحري غربي و المنزل بإسم صاحبه و المنزل بجوار مسجد بدر و السجل المدني و التأمين الصحي المنزل له مدخلين المدخل الاول للدور الارضي المدخل الثاني للدور الثاني و الثالث و المطلوب مليون و نصف ممنوع السماسرة 01006040846