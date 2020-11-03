منزل للبيع

(للبيع)
|منزل ٣ أدوار للبيع كل دور صالتين و غرفتين و حمام و مطبخ المنزل مميز علي باركن و شارع جانبي و المنزل بحري غربي و المنزل بإسم صاحبه و المنزل بجوار مسجد بدر و السجل المدني و التأمين الصحي المنزل له مدخلين المدخل الاول للدور الارضي المدخل الثاني للدور الثاني و الثالث و المطلوب مليون و نصف ممنوع السماسرة 01006040846
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضا
|التليفون:
|01006040846
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|العنوان:
|المجاورة التانية- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076796
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