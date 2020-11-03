منزل للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: منزل للبيع - في الشرقية مصر

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منزل ٣ أدوار للبيع كل دور صالتين و غرفتين و حمام و مطبخ المنزل مميز علي باركن و شارع جانبي و المنزل بحري غربي و المنزل بإسم صاحبه و المنزل بجوار مسجد بدر و السجل المدني و التأمين الصحي المنزل له مدخلين المدخل الاول للدور الارضي المدخل الثاني للدور الثاني و الثالث و المطلوب مليون و نصف ممنوع السماسرة 01006040846
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضا
التليفون: 01006040846

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العنوان: المجاورة التانية- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076796
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: محامى تاسيس شركات فى مصر

محامى تاسيس شركات فى مصر

(فرص)

مستشارك القانوني تاسيس شركة المستشار/مصطفي محمد طارق في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال ازياء مدارس للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم سكيورتى يونيفورم امن وحراسة ملابس ح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير علي اجمل بحر بموقع متميز

امتلك شاليهك بجاردن كبير علي اجمل بحر بموقع متميز

(للبيع)

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة 80م) استمتع با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: فرصة استثمارية للسادة الاطباء ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى

فرصة استثمارية للسادة الاطباء ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى

(للبيع)

كود(6080) بسم الله الرحمن الرحيم فرصة استثمارية للسادة الاطباء والمحامين والاستشاريين وكذلك المعامل .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

11,500,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

شغالات ,مربيات, جليسات مسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الدمام ) : عامل زراعى خبرة بزراعه الاشجار والخضار والفاكهه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: الوطنية لكافة احتياجات البيت الراقي بجميع محافظات مصر

الوطنية لكافة احتياجات البيت الراقي بجميع محافظات مصر

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2020
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