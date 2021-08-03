منزل للبيع في المغرب

(للبيع)
|في عرباوة شمال المغرب منزل مساحته 120 متر مكون من ثلات طوابق و كراج واجهتين على الشارع في التجزئة منطقة تزخر باطلالة رائعة و بالهدوء العقار محفظ لمزيد من المعلومات المرجوا التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاحمدي
|التليفون:
|00212762482801
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|العنوان:
|عرباوة المغرب- عرباوة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101452
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4,000 ريال
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4,000 درهم
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