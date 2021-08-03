منزل للبيع في المغرب

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المغرب (الغرب ـ شراردة بني حسين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: منزل للبيع في المغرب - في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

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في عرباوة شمال المغرب منزل مساحته 120 متر مكون من ثلات طوابق و كراج واجهتين على الشارع في التجزئة منطقة تزخر باطلالة رائعة و بالهدوء العقار محفظ لمزيد من المعلومات المرجوا التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاحمدي
التليفون: 00212762482801

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عرباوة المغرب- عرباوة
الغرب ـ شراردة بني حسين -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 يورو
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101452
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