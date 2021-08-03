منزل للبيع في المغرب

في عرباوة شمال المغرب منزل مساحته 120 متر مكون من ثلات طوابق و كراج واجهتين على الشارع في التجزئة منطقة تزخر باطلالة رائعة و بالهدوء العقار محفظ لمزيد من المعلومات المرجوا التواصل