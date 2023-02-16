منزل للبيع بالقاهرة منشية ناصر

(For Sale)
|منزل للبيع بمنشية ناصر ،، المساحة ١٠٠ متر تقريبا ،، مكون من ثلاث أدوار والرابع تحت الإنشاء ،، الأول مقسم إلى ثلاث محلات وشقة صغيرة غرفة بصالة صغيرة و مطبخ وحمام ،، الثاني والثالث كلا منهما مقسم إلى غرفتان و صالة كبيرة ومطبخ وحمام و بلكونتين ،، الرابع تم إنشاء عمدان به وبعض المباني البسيطة ،، مطلوب ١٥٠٠٠٠٠ جنيه ،، للإستفسار و المعاينة الإتصال على : ٠١١١٩٩٥٩١٦٤ أو ٠١١١٩٤٢٦١٩٩
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|السحاب
|Telephone:
|٠١١١٩٩٥٩١٦٤
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|Location:
|منشية ناصر القاهرة- منشية ناصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500,000 Pound
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182704
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