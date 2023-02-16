منزل للبيع بالقاهرة منشية ناصر

منزل للبيع بمنشية ناصر ،، المساحة ١٠٠ متر تقريبا ،، مكون من ثلاث أدوار والرابع تحت الإنشاء ،، الأول مقسم إلى ثلاث محلات وشقة صغيرة غرفة بصالة صغيرة و مطبخ وحمام ،، الثاني والثالث كلا منهما مقسم إلى غرفتان و صالة كبيرة ومطبخ وحمام و بلكونتين ،، الرابع تم إنشاء عمدان به وبعض المباني البسيطة ،، مطلوب ١٥٠٠٠٠٠ جنيه ،، للإستفسار و المعاينة الإتصال على : ٠١١١٩٩٥٩١٦٤ أو ٠١١١٩٤٢٦١٩٩