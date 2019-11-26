منزل للبيع بالجبل الاصفر

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تفاصيل الإعلان
منزل للبيع بالجبل الاصفر بجوار محطه الصرف الصحي بالجبل الاصفر متفرع من شارع الاربعين على بعد 100 متر من شارع ال40 مساحه 105 متر مكون من ثلاثه ادوار دور ارضي واثنين علوي به جميع المرافق مياه وكهرباء وصرف صحي مطلوب فيه 1200000 التواصل على الرقم01110559460 بدون وسيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو احمد
التليفون: 01110559460

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العنوان: جبل اصفر- الجبل الاصفر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046005
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القسم: 

180,000 جنيه

26/11/2019
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