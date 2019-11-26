(للبيع)
|منزل للبيع بالجبل الاصفر بجوار محطه الصرف الصحي بالجبل الاصفر متفرع من شارع الاربعين على بعد 100 متر من شارع ال40 مساحه 105 متر مكون من ثلاثه ادوار دور ارضي واثنين علوي به جميع المرافق مياه وكهرباء وصرف صحي مطلوب فيه 1200000 التواصل على الرقم01110559460 بدون وسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|01110559460
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|العنوان:
|جبل اصفر- الجبل الاصفر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046005
180,000 جنيه