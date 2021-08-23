منزل للبيع بابنى بيتك 6 اكتوبر منطقة التانية قطاع ج •نظرا لسرعة البيع تم تخفيض السعر •3 ادوار تشطيب خارجى • سباكة خارجية ( المواسير ) • سور حديد + حديقة 75 م •مميزه ( امامها حديقة كبيره منفعه عامة) •حلوق خشب للشبابيك •بأسم المالك ولا يوجد توكيلات + حلوق حديد بالبوابتين •الارض خرسانة بكامل مسطح المبانى ( لبشة) تتحمل 7 ادوار •شارع 10 متر •منطقة 2 من اجمل مناطق ابنى بيتك •بجوار القريه الكونية والمدرسة و المول ونادى الزمالك وكمبوند بداية و جميع الخدمات