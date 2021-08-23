منزل للبيع بابنى بيتك 6 اكتوبر منطقة التانية قطاع ج

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
منزل للبيع بابنى بيتك 6 اكتوبر منطقة التانية قطاع ج •نظرا لسرعة البيع تم تخفيض السعر •3 ادوار تشطيب خارجى • سباكة خارجية ( المواسير ) • سور حديد + حديقة 75 م •مميزه ( امامها حديقة كبيره منفعه عامة) •حلوق خشب للشبابيك •بأسم المالك ولا يوجد توكيلات + حلوق حديد بالبوابتين •الارض خرسانة بكامل مسطح المبانى ( لبشة) تتحمل 7 ادوار •شارع 10 متر •منطقة 2 من اجمل مناطق ابنى بيتك •بجوار القريه الكونية والمدرسة و المول ونادى الزمالك وكمبوند بداية و جميع الخدمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112157
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره - في 6 أكتوبر مصر

عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره مساحه الارض 324م مساحة المبانى 225م الع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

23/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager