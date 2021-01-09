منزل ديكور عرض

(للبيع)
|" We are creative at reflecting your personality on design " - 2 girls room design from Mars 🟠 - al-haram apartment Contact us to know more about our design offers 📞 01030799712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mars
|التليفون:
|+201144426075
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|العنوان:
|المقطم شارع 9- المقطم, القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079932
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