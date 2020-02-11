مندوب نخليص اوراق حكومية

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوب تخليص اوراق حكومية مؤهل متوسط او عالى يجيد التعامل مع الجهات الحكومية حسن المظهر يفضل الخبرة فى التعامل مع هيئة التأمينات الاجتماعية و مكتب العمل يفل ساكنى وسط القاهرة و 6 اكتوبر و الجيزة مقر الشركة فى مساكن شيراتون و التعامل مع الهيئات الحكومية بأكتوبر و محافظة الجيزة و يشترط تواجد العامل بمكتب مساكن شيراتون يومين بالاسبوع . للتواصل يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى eghr@bmbgroup.com او الاتصال على رقم 01098682223 من الاحد للخميس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 مساءا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|BMB
|التليفون:
|01098682223
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052381
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