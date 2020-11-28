مندوب مبيعات مياه معدنيه

★ #عاجل مطلوب مندوب مبيعات مياه معدنية للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مناديب مبيعات مياه معدنية ▬ نطلب مندوب مبيعات مياه معدنية بمصنع لإنتاج المياه المعدنية بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة 4 سنوات على الأقل في مبيعات المياه المعدنية والمشروبات #حصرا 2⃣ يفضل من سبق له العمل بالرياض 3⃣ السن لا يزيد عن 35 سنة 4⃣ يحمل رخصة قيادة مهنية 5️⃣ يفضل مؤهل عالي 🔸 الإمتيازات: 1⃣ راتب شهري ثابت 2⃣ نسبة على المبيعات 3⃣ عمولات وحوافز ⁩4⃣أجازة سنوية مدفوعة الأجر 5️⃣