مندوب مبيعات مياه معدنيه

(فرصة عمل)
|★ #عاجل مطلوب مندوب مبيعات مياه معدنية للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري مناديب مبيعات مياه معدنية ▬ نطلب مندوب مبيعات مياه معدنية بمصنع لإنتاج المياه المعدنية بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة 4 سنوات على الأقل في مبيعات المياه المعدنية والمشروبات #حصرا 2⃣ يفضل من سبق له العمل بالرياض 3⃣ السن لا يزيد عن 35 سنة 4⃣ يحمل رخصة قيادة مهنية 5️⃣ يفضل مؤهل عالي 🔸 الإمتيازات: 1⃣ راتب شهري ثابت 2⃣ نسبة على المبيعات 3⃣ عمولات وحوافز 4⃣أجازة سنوية مدفوعة الأجر 5️⃣
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074365
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