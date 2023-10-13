مندوب مبيعات

مطلوب مناديب مبيعات للعمل فى الرياض مصنع التغليف الفاخر للصناعه مصنع اكياس ورقيه تاشيره جاهزه الراتب هيتحدد فى المقابله على حسب الخبره للتواصل والاستفسار برجاء الاتصال على 01114756310