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Ad Information
مطلوب مناديب مبيعات للعمل فى الرياض مصنع التغليف الفاخر للصناعه مصنع اكياس ورقيه تاشيره جاهزه الراتب هيتحدد فى المقابله على حسب الخبره للتواصل والاستفسار برجاء الاتصال على 01114756310
Contact The Advertiser:
Contact Name: مناديب مبيعات
Telephone: 01070798183

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 8 شارع ينبع متفرع من الانصارى قرب محطه محطه مترو البحوث الدقى- الدقى
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246295
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Price
Posting Date
Ad Photo: مناديب مبيعات ادويه - in Giza Egypt

مناديب مبيعات ادويه

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

للتعيين بشركة بالسعودية -ابها التخصص التالي: ⬅مندوب مبيعات ادوية ⬅خبرة سابقة بالسعودية.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

13/10/2023
Ad Photo: مناديب مبيعات - in Giza Egypt

مناديب مبيعات

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

للتعيين بكبري الشركات بالسعودية -ابها التخصص التالي: ⬅مناديب مبيعات ⬅ خبره سابقه فى ا.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

10/10/2023
Ad Photo: مطلوب للتعاقد فورا بكبري شركات #العقارات #باالسعودية #مسوق #الكتروني - in Giza Egypt

مطلوب للتعاقد فورا بكبري شركات #العقارات #باالسعودية #مسوق #الكتروني

(For Sale)

- in Giza Egypt

مطلوب للتعاقد فورا بكبري شركات #العقارات #باالسعودية #مسوق #الكتروني #وجرافيك لمجال #العقارات علي ان.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

19/9/2023
Ad Photo: اخصائي تسويق رقمى لصيانة السيارات - in Giza Egypt

اخصائي تسويق رقمى لصيانة السيارات

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب فورا للسعودية اخصائي تسويق رقمى ( لصيانة السيارات ) 1محترف وخبير في مجال السيارات يجيد برامج ا.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

11/9/2023
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