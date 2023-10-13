مندوب مبيعات

(Job Opportunity)
|مطلوب مناديب مبيعات للعمل فى الرياض مصنع التغليف الفاخر للصناعه مصنع اكياس ورقيه تاشيره جاهزه الراتب هيتحدد فى المقابله على حسب الخبره للتواصل والاستفسار برجاء الاتصال على 01114756310
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مناديب مبيعات
|Telephone:
|01070798183
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|Location:
|8 شارع ينبع متفرع من الانصارى قرب محطه محطه مترو البحوث الدقى- الدقى
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246295
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