مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز

(فرصة عمل)
|الشروط : مؤهل عالي - السن من 23 حتي 28 - الموقف من التجنيد - ميكونش متامن عليك او بتقبض معاش مندوب بيع وتحصيل : مسئول عن عدد معين من الصيدليات بيمر عليهم بيراجع مع الصيدلي المخزن والمرتجع والنواقص وبيسجل الطلبيه علي تابلت الشركة بتسلمهوله التلي سيلز صباحي او مسائي ك بيكلم مجموعة من الصيدليات بيشوف الادوية ومستحضرات التجميل اللي كل صيدليه محتاجها و بيسجلها ع السيستم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohamed Orabi
|التليفون:
|01009675608
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|العنوان:
|- مصر الجديدة و مدينة نصر و عين شمس و الاميرية و شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053649
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