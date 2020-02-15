مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز

الشروط : مؤهل عالي - السن من 23 حتي 28 - الموقف من التجنيد - ميكونش متامن عليك او بتقبض معاش مندوب بيع وتحصيل : مسئول عن عدد معين من الصيدليات بيمر عليهم بيراجع مع الصيدلي المخزن والمرتجع والنواقص وبيسجل الطلبيه علي تابلت الشركة بتسلمهوله التلي سيلز صباحي او مسائي ك بيكلم مجموعة من الصيدليات بيشوف الادوية ومستحضرات التجميل اللي كل صيدليه محتاجها و بيسجلها ع السيستم