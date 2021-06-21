(فرصة عمل)
|مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يحمل مؤهل عالى يتحدث اللغة العربية بطلاقة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097671
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11 ريال
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