مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يحمل مؤهل عالى يتحدث اللغة العربية بطلاقة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً