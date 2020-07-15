مطلوب مندوب مبيعات خارجية وتسويق لدية خبره في التعامل مع الصيدليات وفتح سوق عمل جديده وتحقيق الهدف الشهري والسنوى للمبيعات لدية مهارات الاتصال جديده ويقدر العمل ضمن فريق يوجد مرتب ثابت +انتقالات +عمولات وزيادة سنوية وفرصه للترقي السريع.