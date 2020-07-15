مندوب مبيعات خارجية وتسويق

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوب مبيعات خارجية وتسويق لدية خبره في التعامل مع الصيدليات وفتح سوق عمل جديده وتحقيق الهدف الشهري والسنوى للمبيعات لدية مهارات الاتصال جديده ويقدر العمل ضمن فريق يوجد مرتب ثابت +انتقالات +عمولات وزيادة سنوية وفرصه للترقي السريع.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م.أحمد عامر
التليفون: 01200236801 - 01122446662

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العنوان: ش ذهني- المندرة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063155
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صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكتروني - في الإسكندرية مصر

مطلوب مسوق الكتروني

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

شركة P.T.J للتسويق الالكتروني كلنا بنعد علي النت فترات طويلة ومبنستفدش منوو اي حاجة حضرتك لما يبقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/7/2020
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