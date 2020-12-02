مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

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تفاصيل الإعلان
الأن زد دخلك بدوام حر في تطبيق ذاشفز ولا تشل اي هم !! كل اللي عليك سجل في الرابط او تواصل على الرقم التالي 0552227053 واتساب + اتصال * دوام حر ويفضل المتفرغين والجدية بالعمل *عمولات مجزية تبتدي من 12ريال الى 80 ريال على حسب المسافة ( المسافات مفتوحة دمام - خبر - ظهران ) . *ضرورة المظهر والالتزام باللبس الائق واحترافية تفادي المشاكل ومعرفة التعامل مع المتجر والعميل . *مبلغ التسجيل 200 ريال شامله شنطة حافظ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف
التليفون: 0552227053

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العنوان: مندوب توصيل طلبات- الخبر
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074893
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

(للبيع)

موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) وحواجز شوكية تتميز موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) والحواجز .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الموازين الباركود الألكترونية

أحدث الموازين الباركود الألكترونية

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/12/2020
صورة الاعلان: » جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

» جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/11/2020
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صورة الاعلان: مصدات السيارات الامنيه

مصدات السيارات الامنيه

(للبيع)

بادر الان بحماية منشأتك من المركبات الغير مصرح لها . نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من المصدات الهيدرولي.

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير ونقاط بيع

اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

لديك محل او تحتاج الى التجديد نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب شخص لديه خبرة في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والمعارض

مطلوب شخص لديه خبرة في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والمعارض

(فرصة عمل)

مطلوب رجل او سيدة لديهم التجربة الكافية والخبرة في التخطيط وتصميم وتنفيذ الفعاليات والمعارض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين ميدانيين لهم خبرة وتجربة كافية

مطلوب مسوقين ميدانيين لهم خبرة وتجربة كافية

(فرصة عمل)

مطلوب مسوقين ميدانيين لهم خبرة وتجربة في هذا المجال التواصل عبر الواتس اب فقط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع

مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع

(فرصة عمل)

مطلوب شخص له خبرة في الهدايا والدروع للعمل في مؤسسة دعاية واعلان . التواصل فقط عبر الواتس اب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: بيجر المطاعم - لمناداة النادل

بيجر المطاعم - لمناداة النادل

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات

مصدات امنية للسيارات

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة

تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة

(للبيع)

جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحراره الجسم بدقه عاليه وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض در.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
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