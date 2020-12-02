مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

(فرصة عمل)
|الأن زد دخلك بدوام حر في تطبيق ذاشفز ولا تشل اي هم !! كل اللي عليك سجل في الرابط او تواصل على الرقم التالي 0552227053 واتساب + اتصال * دوام حر ويفضل المتفرغين والجدية بالعمل *عمولات مجزية تبتدي من 12ريال الى 80 ريال على حسب المسافة ( المسافات مفتوحة دمام - خبر - ظهران ) . *ضرورة المظهر والالتزام باللبس الائق واحترافية تفادي المشاكل ومعرفة التعامل مع المتجر والعميل . *مبلغ التسجيل 200 ريال شامله شنطة حافظ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|0552227053
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|العنوان:
|مندوب توصيل طلبات- الخبر
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074893
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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