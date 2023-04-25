(Job request)
|مطلوب لشركة فاتورة تطلب ( اولاد وبنات ) مندوب تسويق خارجي لقطاعها بالمواد الغذائية ( بالقاهرة _الجيزة_القليوبية )يفضل من سكان اكتوبر - التجمع-شبرا الخيمه -السلام-العبور مرتب 3500 ج صافي + عمولة 2500 المهام _: تنزيل تطبيق_إلكتروني لصاحب السوبر ماركت، 🔊بيقارن ويعرض أحسن سعر لتجار الجملة و 🔊يخلي صاحب السوبر ماركت يطلب كل البضاعة اللي محتاجها بسهولة ومن غير أي تكلفة الشروط _: السن : 23-35 مؤهل عالي _متوسط (شرط موقف من الخدمه العسكرية ) خبرة لا تقل عن 3 اشهر في مجال المبيعات
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Aya Ayman
|Telephone:
|01009675608
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,500 EG
|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180302
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