مطلوب لشركة فاتورة تطلب ( اولاد وبنات ) مندوب تسويق خارجي لقطاعها بالمواد الغذائية ( بالقاهرة _الجيزة_القليوبية )يفضل من سكان اكتوبر - التجمع-شبرا الخيمه -السلام-العبور مرتب 3500 ج صافي + عمولة 2500 المهام _: تنزيل تطبيق_إلكتروني لصاحب السوبر ماركت، 🔊بيقارن ويعرض أحسن سعر لتجار الجملة و 🔊يخلي صاحب السوبر ماركت يطلب كل البضاعة اللي محتاجها بسهولة ومن غير أي تكلفة الشروط _: السن : 23-35 مؤهل عالي _متوسط (شرط موقف من الخدمه العسكرية ) خبرة لا تقل عن 3 اشهر في مجال المبيعات