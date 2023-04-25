مندوب تسويق خارجي

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Ad Information
مطلوب لشركة فاتورة تطلب ( اولاد وبنات ) مندوب تسويق خارجي لقطاعها بالمواد الغذائية ( بالقاهرة _الجيزة_القليوبية )يفضل من سكان اكتوبر - التجمع-شبرا الخيمه -السلام-العبور مرتب 3500 ج صافي + عمولة 2500 المهام _: تنزيل تطبيق_إلكتروني لصاحب السوبر ماركت، 🔊بيقارن ويعرض أحسن سعر لتجار الجملة و 🔊يخلي صاحب السوبر ماركت يطلب كل البضاعة اللي محتاجها بسهولة ومن غير أي تكلفة الشروط _: السن : 23-35 مؤهل عالي _متوسط (شرط موقف من الخدمه العسكرية ) خبرة لا تقل عن 3 اشهر في مجال المبيعات
Contact The Advertiser:
Contact Name: Aya Ayman
Telephone: 01009675608

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - المعادي
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,500 EG
Posting Date: 1/5/2023
Ad Number: 2180302
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب مدير تسويق خبرة بالدواجن المبردة لمصنع بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب مدير تسويق خبرة بالدواجن المبردة لمصنع بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمصنع دجاج مبرد بال.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

25/4/2023
Ad Photo: مطلوب فورا مندوبين مبيعات ( تكييف) لكبرى الشركات بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب فورا مندوبين مبيعات ( تكييف) لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

16/4/2023
Ad Photo: مندوب مبيعات مصاعد - in Cairo Egypt

مندوب مبيعات مصاعد

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد مع مندوب مبيعات مصاعد لشركه مصاعد بالسعوديه ملحوظه / الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط بر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

3/4/2023
Ad Photo: مطلوب للتعين مناديب مبيعات (خبره في السيراميك والرخام) - in Cairo Egypt

مطلوب للتعين مناديب مبيعات (خبره في السيراميك والرخام)

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه لإلحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتع.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/3/2023
Ad Photo: مندوب ومحاسب ومسوق - in Cairo Egypt

مندوب ومحاسب ومسوق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فور مع اكبر شركات سيارات بالسعوديه بالدمام 1/ مندوب مبيعات 2/ محاسب خبره 3/مسوق بشر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

8/3/2023
Ad Photo: مطلوب للتعيين مناديب مبيعات (خبره في المقاولات ) - in Cairo Egypt

مطلوب للتعيين مناديب مبيعات (خبره في المقاولات )

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه لإلحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للتع.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

8/3/2023
Ad Photo: مناديب ادوات كهربائيه - in Cairo Egypt

مناديب ادوات كهربائيه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد فورا لكبري شركات الادوات الكهربائيه في السعوديه بالرياض مناديب ادوات كهربائيه خبره مل.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

2/3/2023
Ad Photo: موظف لديه خبره في التسويق والسوشال ميديا والتجاره الالكترونيه - in Cairo Egypt

موظف لديه خبره في التسويق والسوشال ميديا والتجاره الالكترونيه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد مع موظف لديه خبره في التسويق والسوشال ميديا والتجاره الالكترونيه الملحوظه : الوظيفه .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

20/2/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل مسوقين اونلاين خبره - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل مسوقين اونلاين خبره

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل مسوقين جمله خبره في التسويق الاونلاين عموله للتسويق والبيع راتب غير ثابت للتفاصيل 010262.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

15/2/2023
Ad Photo: مندوب مبيعات طبيه - in Cairo Egypt

مندوب مبيعات طبيه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد مع مندوبين مبيعات مديكل ريب منتجات طبيه خريخ علوم او صيدله ملحوظه : الوظيفه للمقيمين د.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/2/2023
Ad Photo: مندوب مبيعات - in Cairo Egypt

مندوب مبيعات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد مع خريج بكالوريوس تجاره سبق له العمل كمندوب سباكه او كهرباء للعمل بالسعوديه ملحوظه : ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/2/2023
Ad Photo: مندوب مبيعات في الديكور والاناره - in Cairo Egypt

مندوب مبيعات في الديكور والاناره

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد مع مندوب مبيعات خبره في مجال الديكورات والاناره للعمل بالسعوديه ملحوظه : الوظيفه للمقي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/2/2023
Ad Photo: مشرف سوبر ماركت او هايبر - in Cairo Egypt

مشرف سوبر ماركت او هايبر

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد مع مشرف سوبر ماركت او هايبر للعمل في السعوديه بمدينه الرياض ملحوظه : الوظيفه للمقيمين .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

7/2/2023
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