مندوب بيع وتحصيل

(فرصة عمل)
|تنفيذ الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لخطوط السير. مراجعة مخزون الصيدليات بصورة دورية. إخطار العملاء بالسياسات البيعية الثابتة والمتغيرة للشركة. تنظيم معدل الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لتصنيف كل عميل. التخطيط المسبق لزيارات العملاء. المعرفة الكاملة بمنتجات الشركة. تقييم دوري ذاتي لأسلوب ونتائج الزيارات البيعية. العمل علي تنمية المهارات البيعية بصورة دورية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohmed Oreabi
|التليفون:
|01009675608
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|العنوان:
|عين شمس - حلوان - مدينة نصر - الاميرية - طموه - البراجيل- عين شمس - حلوان - مدينة نصر - الاميرية - طموه - البراجيل
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050302
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