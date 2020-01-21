مندوب بيع وتحصيل

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تفاصيل الإعلان
تنفيذ الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لخطوط السير. مراجعة مخزون الصيدليات بصورة دورية. إخطار العملاء بالسياسات البيعية الثابتة والمتغيرة للشركة. تنظيم معدل الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لتصنيف كل عميل. التخطيط المسبق لزيارات العملاء. المعرفة الكاملة بمنتجات الشركة. تقييم دوري ذاتي لأسلوب ونتائج الزيارات البيعية. العمل علي تنمية المهارات البيعية بصورة دورية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohmed Oreabi
التليفون: 01009675608

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العنوان: عين شمس - حلوان - مدينة نصر - الاميرية - طموه - البراجيل- عين شمس - حلوان - مدينة نصر - الاميرية - طموه - البراجيل
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050302
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23/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: اعلان وظائف - في القاهرة مصر

اعلان وظائف

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- في القاهرة مصر

* مطلوب مندوبين مبيعات خبرة وبدون شرط مؤهل عالى او فوق متوسط ولا يزيد السن عن 32 سنه الراتب من 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/12/2019
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