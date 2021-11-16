(فرصة عمل)
|#بدون_رسوم_نهائيا فرص عمل لاهالى القاهره والجيزه والقليوبيه شركه فاتوره . للعمل فـورا مندوب بيع العمل8ساعات اجازه يوم كل اسبوع المرتبات تبدا من5000. -المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-نقبل طلبه -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاتوره
|التليفون:
|01006624165
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|العنوان:
|المعادى امام الاكاديميه- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113548
1 جنيه
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4,000 جنيه
1 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
1 جنيه
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2,000 جنيه
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