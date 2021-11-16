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تفاصيل الإعلان
#بدون_رسوم_نهائيا فرص عمل لاهالى القاهره والجيزه والقليوبيه شركه فاتوره . للعمل فـورا مندوب بيع العمل8ساعات اجازه يوم كل اسبوع المرتبات تبدا من5000. -المميزات: عقد سنوي – زيادة سنوية – الإضافي بأجر مضاعف - تأمين صحى - تامين اجتماعي - تأمين على الحياة – فرص للترقيات – رصيد أجازات-يوجد سكن- إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر- زيادة سنوية طبقاً لقانون العمل المصري دورات تدريبية مجانية -امكانيه تثبيت ورديه-نقبل طلبه -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاتوره
التليفون: 01006624165

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العنوان: المعادى امام الاكاديميه- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113548
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كومباكت HPL لقواطيع حمامات بالنزهة

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10/11/2021
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18/10/2021
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17/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه

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القسم: 

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5/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مندوب مبيعات وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب 2 مندوب مبيعات وتسويق

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

2,000 ريال

29/9/2021
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مطلوب مندوبين مبيعات

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مطلوب مندوبين مبيعات طلبة او خريجين في تسويق عطور جاهزة من الساعه 10 ص حتي 7مساءا بمرتب وعمولات تصل .
العنوان:

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القسم: 

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22/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب انسه حديثه التخرج - في القاهرة مصر

مطلوب انسه حديثه التخرج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب انسه حديثه التخرج للعمل مقر شركه نقل سياحي وليموزين تجيد التسويق علي الانترنت والتعامل مع الكم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/9/2021
صورة الاعلان: قواطيع hpl (صينى-هندى) من جرين هاوس - في القاهرة مصر

قواطيع hpl (صينى-هندى) من جرين هاوس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس بتقدم لكل عملائها اجود انواع الكومباكت hpl المستورد وبيكون له نوعين (صينى - هندى ) وب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

16/9/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس لاننا بإختصار أولى الشركات اللى هتقدملك خامة الكومباكت هتلاقى فيه كل عوامل الجودة وسهل جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/9/2021
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