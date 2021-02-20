مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة الجاهزة لا تقل عن سنين للعمل فى كبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعوديه ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل بالمملكة العربية السعودية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail. com الاتصال : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084520
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200 ريال
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30 ريال
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