مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

مطلوب للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة الجاهزة لا تقل عن ثلاث سنوات ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين طبى + انتقالات ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com الاتصال : 01011133679