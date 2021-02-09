مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية خبرة فى المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل بالمنطقى الشرقية بالسعودية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com الاتصال : 01011133679
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
التليفون: 01011133679

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083427
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