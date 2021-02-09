مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية خبرة فى المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل بالمنطقى الشرقية بالسعودية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com الاتصال : 01011133679