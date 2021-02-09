مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية خبرة فى المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل بالمنطقى الشرقية بالسعودية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com الاتصال : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083427
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