مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)
|لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة الجاهزة لا تقل عن ثلاث سنوات فى المجال ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل فى المنطقة الشرقية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات شركة كوادر للتوظيف ترخيص رقم 998 ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاتصال على : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083041
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