مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة الجاهزة لا تقل عن ثلاث سنوات فى المجال ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل فى المنطقة الشرقية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة + تأمين + انتقالات شركة كوادر للتوظيف ترخيص رقم 998 ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاتصال على : 01011133679