مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة الجاهزة لا تقل عن ثلاث سنوات ولدية رخصة قيادة ويفضل من سبق لة العمل فى السعودية بالمنطقة الشرقية راتب مميز + عمولة + سكن + اقامة +تأمين + انتقالات ارسال السيرة الذاتية على : eng.kwader@gmail.com الاتصال على : 01011133679