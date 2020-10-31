(فرصة عمل)
|منجز، منصة العمل الحر للناطقين باللغة العربية منجز، منصّة العمل الحرّ للناطقين باللّغة العربيّة، هي عبارة عن منصّة إلكترونيّة تعمل على توفير بيئة عمل حرّ آمنة و موثوقة للشركات و لأصحاب المشاريع الذين يملكون أفكاراً لمشاريع قابلة للإنجاز عن بعد من خلال الويب و يرغبون بالتعاقد مع منجزي أعمال أفراد محترفين و ناطقين باللغة العربيّة لإنجازها بأمان و سهولة، و هذا من وجهة نظر الشركات وأصحاب المشاريع.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موقع خدمة لي
|التليفون:
|2332323
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|العنوان:
|- 2
إربد - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072097
20 دينار
10 دينار
110 دينار
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