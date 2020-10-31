منجز، منصة العمل الحر للناطقين باللغة العربية منجز، منصّة العمل الحرّ للناطقين باللّغة العربيّة، هي عبارة عن منصّة إلكترونيّة تعمل على توفير بيئة عمل حرّ آمنة و موثوقة للشركات و لأصحاب المشاريع الذين يملكون أفكاراً لمشاريع قابلة للإنجاز عن بعد من خلال الويب و يرغبون بالتعاقد مع منجزي أعمال أفراد محترفين و ناطقين باللغة العربيّة لإنجازها بأمان و سهولة، و هذا من وجهة نظر الشركات وأصحاب المشاريع.