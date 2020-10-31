منجز، منصة العمل الحر للناطقين باللغة العربية

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الأردن (إربد) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
منجز، منصة العمل الحر للناطقين باللغة العربية منجز، منصّة العمل الحرّ للناطقين باللّغة العربيّة، هي عبارة عن منصّة إلكترونيّة تعمل على توفير بيئة عمل حرّ آمنة و موثوقة للشركات و لأصحاب المشاريع الذين يملكون أفكاراً لمشاريع قابلة للإنجاز عن بعد من خلال الويب و يرغبون بالتعاقد مع منجزي أعمال أفراد محترفين و ناطقين باللغة العربيّة لإنجازها بأمان و سهولة، و هذا من وجهة نظر الشركات وأصحاب المشاريع.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موقع خدمة لي
التليفون: 2332323

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العنوان: - 2
إربد -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072097
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