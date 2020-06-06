(للبيع)
|منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة Ibiza ChillOut Sokhna مالك مشروع منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة شركة ماستر جروب Master Group Development الشركة المالكة والأعمال السابقة شركة ماستر جروب Master Group Development هي الشركة المالكة لمشروع ابيزا تشيل اوت السخنة وهى واحدة من كبرى الشركات في قطاع التطوير العقاري والمشروعات السياحية حيث حققت الريادة والصدارة ما ساعدها على جذب قاعدة عريضة من العملاء والمستثمرين اتصل الا ن 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ابيزا العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061191
153,000 جنيه
128,000 جنيه
147,000 جنيه
171,000 جنيه
600,000 جنيه
144,000 جنيه
186,000 جنيه
151,000 جنيه