منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة

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تفاصيل الإعلان
منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة Ibiza ChillOut Sokhna مالك مشروع منتجع ابيزا تشيل اوت العين السخنة شركة ماستر جروب Master Group Development الشركة المالكة والأعمال السابقة شركة ماستر جروب Master Group Development هي الشركة المالكة لمشروع ابيزا تشيل اوت السخنة وهى واحدة من كبرى الشركات في قطاع التطوير العقاري والمشروعات السياحية حيث حققت الريادة والصدارة ما ساعدها على جذب قاعدة عريضة من العملاء والمستثمرين اتصل الا ن 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابيزا العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061191
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